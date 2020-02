Ook koppel uit Affligem vast in hotel Tenerife

Naast een gezin met twee jonge kinderen uit Buizingen, zitten ook twee zestigers uit Affligem vast in hotel 'H10 Costa Adeje Palace' in Tenerife. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Intussen kregen de meer dan honderd Belgen in het hotel te horen dat ze tot en met 10 maart in quarantaine moeten blijven.

Begga De Witte (60) en haar man Michel De Pauw (63) verblijven sinds vorige week vrijdag in het hotel. Een Italiaanse man die er vorige week ook verbleef, ligt momenteel in het ziekenhuis omdat hij besmet is met het coronavirus. Sinds dat nieuws bekend raakte, is het hotel in lockdown. Niemand mag het hotel verlaten. Alle Belgen kregen intussen te horen dat ze zeker tot en met 10 maart in het hotel moeten blijven.

De regiogenoten die in het hotel verblijven moeten voortdurend hun gezondheidstoestand opvolgen. Zo wordt hen gevraagd om twee keer per dag hun lichaamstemperatuur te meten. Op elke kamer zou daarvoor een koortsthermometer afgeleverd zijn. Zodra de temperatuur van een hotelgast verhoogd is, moet die dat meteen melden aan de portier. Voor het hotel is een mobiele post opgetrokken waar zo'n tiental dokters klaarstaan om eventuele besmette hotelgangers medisch te begeleiden.

Intussen laten de Canarische autoriteiten weten dat morgen 130 mensen het hotel mogen verlaten, waaronder ook enkele Belgen. Het gaat om zij die pas maandagavond aankwamen. Daarbij zou ook het gezin uit Buizingen zitten, maar zij laten vanuit Tenerife aan RINGtv weten nog niet op de hoogte te zijn. “We lezen het in de Belgische media, maar het is ons nog door niemand bevestigd. Niet door het hotel en ook niet door het Belgische consulaat”, zegt Tim De Cauwer.