Ook nationale zenders niet te spreken over communicatie Proximus

Proximus ontwikkelt een tv-platform dat een massa programma’s per genre bundelt, over de verschillende zenders heen. Het telecombedrijf wil zo de concurrentie aangaan met streamingdiensten als Netflix en Amazon. Een akkoord over dat nieuwe Pickx-platform is er nog niet met de grote nationale zenders, maar Proximus communiceert intussen wel al over het nieuwe initiatief. VRT, VTM, RTBF en RTL zijn daar niet over te spreken en hebben een brief gestuurd naar Proximus.

Ook RINGtv ondervindt momenteel erg nare gevolgen van de manier waarop Proximus communiceert naar z’n abonnees. Sinds kort heeft het bedrijf de zenders gegroepeerd per voorkeur en per thema. RINGtv kreeg het nummer 180 toebedeeld. De communicatie rond de kwestie loopt compleet in het honderd. “Een paar dagen geleden bleek de zenderwijziging plots al doorgevoerd in een groot deel van ons zendgebied en dat zonder duidelijke communicatie”, vertelt RINGtv-hoofdredacteur Dirk De Weert. “Nu is ook gebleken dat er buiten de 02-zone ook al wijzigingen zijn doorgevoerd, terwijl Proximus beweerde dat dat pas op 25 juni zou gebeuren. We hebben aan Proximus gevraagd om eindelijk eens duidelijk te communiceren waar en wanneer er precies wijzigingen worden doorgevoerd. Een antwoord op die vraag hebben we nog altijd niet gekregen.”