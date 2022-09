Vandaag vindt de 34 ste editie van de Open Monumentendag plaats. Op meer dan 600 locaties in Vlaanderen wordt onroerend erfgoed opengesteld voor het grote publiek en zijn er activiteiten. Ook in onze regio valt vanalles te beleven.

Dit jaar staat de Open Monumentendag in het teken van duurzaamheid. Meer dan 500 monumenten openen hun deuren en laten zich van hun meest duurzame kant zien. Duurzaamheid is een actueel thema waarrond de laatste tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. Het thema kan via vier invalshoeken benaderd worden: herbestemming en restauratie, de omgeving, gemeenschapsvorming en circulariteit.

Een bezoek aan de hangar van het vliegveld in Grimbergen is één van de activiteiten. Na WOII werd het complex gebouwd door Alfred Hardy voor de burgerlijke luchtvaart. Het werd een modernistisch concept waarbij een paddenstoelvormige constructie van wel 50 meter berging biedt voor de vliegtuigen. De restauratie is nog bezig. Toegang via de Oyenbrugstraat.

Een overzicht van alle activiteiten op je op openmonumentendagen.be.

Copyright foto: Frans Van Humbeek