Openbaar onderzoek herinrichting Ring gestart: "Geen weet van boze burgers"

Het openbaar onderzoek over de plannen voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring rond Brussel is gestart. Tot en met 30 juni is het aan inwoners en belanghebbenden om zich uit te spreken.

Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de zone van Groot-Bijgaarden tot en met Sint-Stevens-Woluwe. De betrokken gemeenten zijn: Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem.

Wat ligt er op tafel?

In de zone Zaventem, tussen de verkeerswisselaars van de Ring met de E40 richting Leuven en de E19, komt een parallelstructuur. Weggebruikers zullen op de grote knooppunten moeten kiezen tussen de doorgaande Ring (drie rijstroken) of de parallelle Ring (twee rijstroken). Tussen de verkeerswisselaars met de A12 en de E40 richting Gent worden de op- en afritten herschikt, waardoor de weefbewegingen veiliger worden. De snelweg krijgt er vier rijstroken in beide richtingen, al zal de ruimtelijke impact beperkt blijven.

Er komen 32 nieuwe of vernieuwde verbindingen voor fietsers en voetgangers over en onder de Ring. Daarnaast is ook sprake van 30 ecologische verbindingen en wordt er 2 hectare onthard.

Wat zal het openbaar onderzoek opleveren?

“We verwachten niet echt tegenkanting van de betrokken gemeenten zelf, omdat die meegenomen zijn in traject,” zegt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Er was even wat ophef over de mogelijke knip van de Woluwelaan en de Ring die op een gegeven moment op tafel lag. Maar die verbinding is behouden en zo is die angel eruit gehaald. De discussie met het Brussels Gewest en de gemeente Jette blijft wel. Zij gaan niet akkoord met een vierde rijstrook en hebben al aangekondigd dat ze bezwaar zouden indienen. We hebben verder nog geen weet van comités of burgers die op hun achterste poten staan. De onteigeningen zijn beperkt tot stukjes van landbouwgrond en bedrijventerreinen. Door de grootschaligheid van het project over een afstand van 20km zitten daar wel een aantal moeilijke gevallen bij, maar die mensen weten dat ook al heel lang.”

Wat na het openbaar onderzoek?

“Dan vatten we alles samen en kan het GRUP definitief vastgesteld worden. Daarna kunnen we het project echt in detail gaan uitwerken. Vervolgens gaan we begin 2024 een PPS (publiek-private samenwerking)-procedure voor de zone Zaventem starten. We vragen dan ook de vergunning aan. Het contract met de aannemer kan dan in het derde kwartaal van 2025 afgesloten worden, waarna de werken van start kunnen gaan.”

Hoe geef je inspraak?

Tot en met 30 juni kan je alle documenten raadplegen bij de betrokken gemeentebesturen of op werkenaandering.be. Wie graag meer uitleg wil, kan terecht op infomarkten in Kraainem op 16 mei, in Machelen op 23 mei, in Zellik op 25 mei en in Wemmel op 30 mei. Inschrijven voor de sessies doe je via 02/553.38.00.