Opening De Koffiefabriek enkele maanden uitgesteld

De opening van feestzaal De Koffiefabriek in Grimbergen wordt uitgesteld. Dat meldt Radio 2. De werken duren langer dan gepland. Ten vroegste eind dit jaar gaat de zaal open. Die komt in het oude fabrieksgebouw van Douwe Egberts, vlakbij de Ring rond Brussel in Strombeek-Bever.

De Koffiefabriek moet het Fenikshof vervangen. Die zaal ging in juni dicht omdat de abdij van Grimbergen er een micro-brouwerij bouwt. De gemeente Grimbergen vond een oplossing in de oude gebouwen van Douwe Egberts. De zaal wordt professioneel uitgerust met een podium en uitgebreide licht- en geluidsinstallatie. Normaal moest de zaal in september de deuren openen, maar die deadline is niet haalbaar.

“We hebben een contract getekend met de projectontwikkelaar die de zaal gaat inrichten. De werken starten binnenkort, maar zullen pas eind dit jaar of begin 2020 klaar zijn. De verenigingen die er iets gepland hadden, proberen we zoveel mogelijk te begeleiden naar andere zalen”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen op Radio 2.