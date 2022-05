Opening open asielcentrum Diegem maand uitgesteld

De opening van het nieuw open asielcentrum in een voormalig hotel in Diegem loopt wat vertraging op. Volgens het kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) zal het centrum – dat normaal al open moest zijn – pas eind deze maand of begin juni de deuren openen.

Eind maart kreeg het gemeentebestuur van Machelen te horen dat Fedasil in het leegstaande Parker Hotel in de Bessenveldstraat in Diegem een open asielcentrum voor 375 personen wilde openen. Het bestuur kantte zich meteen tegen de eenzijdige beslissing en de gemeenteraad stemde intussen ook een motie. “Hier is gewoon geen draagvlak voor”, klonk het verontwaardigd. “Onze gemeente heeft met de geplande gevangenis van Haren, de luchthaven, de NATO en Eurocontrol al heel wat risicovolle instellingen op haar grondgebied of in de buurt. Hoe onze onderbemande politiediensten dit er ook nog eens bij moeten nemen, is onduidelijk.” Intussen voerde ook Vlaams Belang al actie tegen de komst van het centrum.

Hoewel er aanvankelijk van een streefdatum van 1 mei werd gesproken, is het centrum nog steeds niet open. “We hebben nog altijd geen officiële melding gekregen en wachten dus af”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit). “Er is ook nog geen controle van de brandweer geweest en de afspraken met de politie moeten ook nog gemaakt worden. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen ze zeker niet openen. Ik heb alleszins vernomen dat men er nog aan het werken is.” De motie van Machelen werd naar zowel staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gestuurd. “ Wij verwachten daar minstens een antwoord op, maar dat is er ook nog niet gekomen.”

“De komst van het asielcentrum is nog steeds voorzien”, laat men op het kabinet Mahdi weten. “De opening komt er eind mei of begin juni. Er wordt momenteel gewerkt aan het volledig gebruiksklaar maken van het opvangcentrum en het aanwerven van voldoende personeel. De brandweer zal langs komen voor opening en afspraken zullen gemaakt worden met politie.”