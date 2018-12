Opgepakte vandalen stapten zelf naar de politie

De 2 opgepakte vandalen die de voorbije maanden in Liedekerke, Ternat, Denderleeuw, Affligem en Ternat heel wat schade aanrichtten met een katapult, stapten zelf naar de politie, wellicht om te zien hoe ver het onderzoek in de zaak gevorderd was.