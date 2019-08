Opnieuw crossen voor wereldtitel in Gooik

Groeten van de zijspanrijders, die het parcours in Gooik al eens testen. Tijdens de jaarlijkse motorcross eind augustus eisen de zijspanracers dit jaar een hoofdrol op, omdat de Pajotse cross dit jaar een officiële manche is van het WK voor zijspannen.

In Gooik is het aftellen naar de jaarlijkse motorcross het laatste weekend van de zomervakantie. En er wordt weer eens om een wereldtitel gestreden in Gooik. Eind jaren ’90 was de vroegere locatie, de Kesterheide, al eens het decor van een WK-manche in de motorcross. Negentien jaar later wordt in Gooik, op een ander terrein weliswaar, opnieuw een wedstrijd voor het wereldkampioenschap georganiseerd. Dit jaar komt de volledige wereldtop van de zijspancross naar het Pajottenland. De motorcross van Gooik is dit jaar immers onderdeel van het wereldkampioenschap voor zijspannen.

Voorzitter Ivan Vogeleer van de organiserende club AMC De Toekomst Dworp: "We hebben dat een klein beetje te danken aan het zijspanduo Van Bellinghen- D'Hollander, clubpiloten van ons die in de jaren '70 furore maakten in België. Zij hebben onze club die microbe van het zijspannen bezorgd." Het illustere duo kwam gisteren ook kijken op het terrein, bij de officiële voorstelling. En RINGtv keek mee! Meer vanavond in ons nieuws.