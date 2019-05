Eind april 2019 telde Vlaams-Brabant 25.877 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 5,4% minder in vergelijking met april 2018.

Opnieuw minder werkzoekenden in Vlaams-Brabant

Het VDAB-maandrapport over werkzoekenden in Vlaams-Brabant leert dat de werkloosheidsgraad in de provincie met 5,0% negen tienden van een procentpunt onder het Vlaams gemiddelde ligt. Regio Leuven kent met 4,7% de op twee na laagste werkloosheidsgraad. Regio Vilvoorde volgt met een werkloosheidsgraad van 5,2%.

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "De werkloosheidsgraad in de provincie daalt naar het niveau van 2008. Een duidelijk teken dat het beschikbaar potentieel steeds beperkter wordt. Toch zijn er nog heel wat werkzoekenden, vaak met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om de openstaande vacatures in te vullen zal het dus een zaak zijn van kansen geven en grijpen. Bedrijven hebben baat bij een meer inclusief personeelsbeleid. Naast opleiding is werkplekleren een ideaal instrument om een competentiekloof te dichten."