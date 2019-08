Opnieuw tientallen dieren in beslag genomen langs E40

In Sint-Ulriks-Kapelle, een deelgemeente van Dilbeek, zijn tientallen dieren in beslag genomen. Volgens Dierenwelzijn is de staat van de weide niet geschikt om dieren te houden. Op hetzelfde terrein werden eerder al dieren weggehaald.

De wei langs de E40 in de Dilbeekse deelgemeente Sint-Ulriks-Kapelle is bezaaid met netels en distels. Dierenwelzijn oordeelde dat het terrein niet geschikt is om dieren te houden en dus schakelde de organisatie de lokale politie en de Ark van Pollare in om de dieren in beslag te nemen. Het gaat om kippen, hanen, kalkoenen, nandoes, schapen en geiten. Naast de onverantwoorde toestand van de weide, speelde ook het feit dat er eerder al verwaarloosde dieren aangetroffen werden een rol bij de inbeslagname. Twee jaar geleden haalde de Ark van Pollare al eens meer dan 100 verwaarloosde dieren weg uit de weide in de Bekkerzeelstraat. De dieren worden eerst onderzocht in de Ark van Pollare. Daarna beslist Dierenwelzijn wat er met hen zal gebeuren.