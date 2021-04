Oud-burgemeester van Londerzeel De Borger uit coma: “Herstel zal lang duren”

Oud-burgemeester van Londerzeel Jozef De Borger is uit coma en herstellende van een zware coronabesmetting. De Borger is wel nog heel erg zwak. Het herstel zal lang duren, bevestigt zijn echtgenote Sonia Van Riet. Ook de Grimbergse gemeenteraadsvoorzitter Chantal Lauwers is aan de beterhand.

Jozef De Borger lag drie weken in een kunstmatige coma in het UZ Edegem in Antwerpen. De voormalige burgemeester van Londerzeel lag aan een beademingsapparaat na een coronabesmetting. “Ik heb hem nu kort kunnen spreken, maar het ging moeizaam”, zegt zijn vrouw Sonia Van Riet. “Hij kon enkele woorden fluisteren en is begrijpelijk zeer uitgeput. Hij zal nog lang moeten herstellen. We verwachten dat hij komende dagen naar een gewone kamer zal mogen terugkeren. We duimen met de hele familie mee.”

Ook goed nieuws uit Grimbergen. Daar is de voorzitter van de gemeenteraad Chantal Lauwers aan de beterhand. Ook zij werd in coma gebracht nadat ze besmet raakte. “Haar toestand is sinds vorige donderdag sterk verbeterd”, zegt schepen en partijgenoot Bart Laeremans. “Ik heb dinsdag nog een videogesprek gehad met haar. Ze is vermoeid en vermagerd, maar strijdlustig. We hopen dat ze spoedig herstelt en de gemeenteraad opnieuw zal kunnen leiden.”