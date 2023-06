Oud-burgemeester van Meise Jos Emmerechts veroordeeld voor passieve corruptie

Voormalig burgemeester van Meise Jos Emmerechts en ex-schepen Wim Verbeke zijn door de rechtbank in Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met uitstel voor belangenneming en passieve corruptie. De twee krijgen ook een effectieve boete van 32.000 euro opgelegd. Volgens de rechtbank ontvingen de oud-politici snoepreisjes van bevriend ondernemer Gunther Van Doorslaer, in ruil voor het toekennen van stedenbouwkundige en socio-economische vergunningen voor diens tuincentrum. Van Doorslaer werd schuldig bevonden aan actieve omkoping en wordt veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 16.000 euro.

De zaak draait om het tuincentrum van ondernemer Gunther Van Doorslaer uit Meise, die ook gemeenteraadslid in Meise was. Zijn bedrijf breidde de afgelopen decennia aanzienlijk uit, ondanks de vele bezwaren van een buurtbewoner. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde werd de zaakvoerder geholpen door Emmerechts en Verbeke, die daarvoor snoepreisjes in ruil kregen. Zo waren de toenmalige politici aanwezig op het trouwfeest van Van Doorslaer in Spanje, waar ze gratis verbleven.

“Het gaat hier om cliëntelisme bij het toekennen van vergunningen”, vorderde openbaar aanklager Carol Vercarre op het proces. “Het tuinbedrijf kreeg makkelijk stedenbouwkundige en socio-economische vergunningen toegekend, ondanks ongunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar. Emmererechts en Verbeke waren de ondernemer zeer gunstig gezind. De ruimtelijke ordening in de gemeente Meise was van ondergeschikt belang aan het helpen van een goeie vriend, die in ruil zeer gul was met uitnodigingen voor vakanties. De beklaagden hebben verschillende reizen naar Spanje gemaakt, waar ze kosteloos konden verblijven in de vakantiewoning van Van Doorslaer.”

Zowel de voormalige burgemeester als de ex-schepen ontkenden dat ze waren omgekocht. De twee beklaagden hielden bij hoog en bij laag vol dat dat Van Doorslaer een jeugdvriend was en dat de reisjes kaderden binnen die jarenlange vriendschap. "Gunther is een jeugdvriend, natuurlijk ben ik naar zijn trouwfeest geweest”, verklaarde Wim Verbeke daarover. "Wij hebben allemaal onze eigen tickets betaald en de kosten onderling verdeeld.”

De Brusselse correctionele rechtbank hield er duidelijk een andere lezing op na en verklaarde de drie beklaagden schuldig. Jos Emmerechts en Wim Verbeke werden schuldig bevonden aan belangenneming en passieve omkoping. Ondernemer Gunther Van Doorslaer werd veroordeeld voor actieve omkoping. De drie mannen kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Ze hebben daarvoor dertig dagen de tijd.