Ouders gesloten kinderdagverblijf eisen 30.000 euro terug

De sluiting van kinderdagverblijf Pimpeloentje in aan de Prinsenstraat in Grimbergen krijgen een staartje. De uitbaters zijn met de noorderzon verdwenen, de ouders nemen een advocaat onder de arm en eisen een som van 30.000 euro terug te eisen.

Op 10 september kregen de ouders van peuters in de door Kind en Gezin erkende privé-opvang Pimpeloentje een brief in de bus met de melding dat het gebouw aan de Prinsenstraat moest worden gesloten, onder meer omwille van de brandveiligheid. Van vandaag op morgen was er geen opvang meer voor de 46 peuters.

Vrijwel alle ouders vonden intussen een nieuwe opvang voor hun peuter, dankzij de diensten van Kind en Gezin, de gemeente en het OCMW. Maar de 46 ouders haden wel allemaal een bedrag van 500 euro waarborg betaald. "Daarnaast was ook vooraf al betaald voor de maand september, terwijl onze zoon maar een paar dagen in de crèche was", zegt Yvonne Wilmus, één van de getroffen ouders. ZIj willen hun geld graag terugzien maar de directie van de kinderopvang is onbereikbaar. "Daarom verzamelen we nu alle dossiers. Al 15 ouders sloten zich aan en het aantal groeit. We nemen een advocaat onder de arm om de geschatte 30.000 euro die we betaalden terug te eisen."

Kind en Gezin, het OCMW van Grimbergen en de sociale diensten zijn van de hele zaak op de hoogte. De Vlaamse Ombudsdienst opende op vraag van de ouders een dossier en probeerde maandenlang te bemiddelen, zonder resultaat. "Helaas werken de organisatoren niet mee aan een collectief groepscompromis, waardoor de ouders nu zelf naar de rechter moeten stappen als ze hun geld willen recupereren", aldus de ombudsdienst. Ook bij Kind en Gezin wordt de zaak van nabij gevolgd.