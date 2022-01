Overgang verloopt rustig, maar wel met veel knallen

In Halle-Vilvoorde is de overgang van oud naar nieuw relatief rustig verlopen. De ‘knaldrang’ uitte zich wel in heel wat vuurwerk dat de lucht invloog, ook in gemeenten waar dit verboden was.

In de Gudrunlaan in Meise vloog een haag in brand door een bommetje. De brandweer kwam er aan te pas maar omwonenden hadden bij aankomst het vuur zelf al grotendeels geblust. De spuitgasten moesten enkel nog een nablussing doen. In Vilvoorde moest de politie 45 keer tussenbeide komen, meestal omwille van lawaai- en vuurwerkoverlast met ook al eens een burendiscussie.

In de politiezone Kastze werden drie GAS-boetes opgemaakt voor het afschieten van vuurwerk. Dat is in de drie gemeenten bij wet verboden. In Kampenhout werd ook een dood paard aangetroffen in een weide. Mogelijk is het dier bezweken door de schrik als gevolg van de vuurwerkknallen.

Ook in de Zennevallei verliep de overgang van oud naar nieuw zonder grote incidenten, al kreeg de politiezone een tiental meldingen over vuurwerk binnen. Van een groepje jongeren werd het vuurwerk in beslag genomen. Niet veel later staken diezelfde jongeren vuurwerk naast het politiecommissariaat in de Fabriekstraat in Halle. De jongeren mogen zich aan een boete verwachten.