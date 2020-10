Overheid verstrengt maatregelen: cafés vanaf vrijdag om 23 uur dicht

De federale overheid verstrengt de maatregelen in ons land om het aantal besmettingen terug te dringen. Cafés moeten vanaf vrijdag om 23 uur dicht en onze sociale bubbel wordt opnieuw kleiner. "De situatie in ons land is zorgelijk en zeer ernstig. Daarom worden de maatregelen verstrengd", zegt eerste minister Alexander De Croo (Open VLD).

Vanaf vrijdag moeten alle cafés in het land om 23 uur de deuren sluiten. In cafés mag je vanaf dan met maximaal vier personen aan tafel zitten. Mensen die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer rond de tafel zitten. Als je in groep afspreekt, verdeel je je over meerdere tafels. Voor restaurants verandert er niets. "Cafés zijn jammer genoeg hotspots van besmettingen", zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) tijdens een persconferentie na het Overlegcomité. "Ondanks alle maatregelen."

De sociale bubbel wordt verder beperkt tot 3 personen. Daarnaast mag je gedurende een maand maximaal 4 personen thuis uitnodigen. Niet-georganiseerde samenkomsten in de buitenlucht - dat geldt dus niet voor begeleide of culturele evenementen - mag nog maximaal met 4 personen. Ook wordt opnieuw sterk aangeraden om meerdere dagen per week te telewerken van thuis.