Overlegcomité: Extra lange kerstvakantie en mondmasker vanaf 6 jaar

Het Overlegcomité kondigt een reeks nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. In tegenstelling tot de adviezen van expertengroep GEMS zijn er geen drastische beslissingen genomen. De meest ingrijpende ingreep is dat kinderen vanaf 6 jaar voortaan een mondmasker moeten dragen waar dat verplicht is.