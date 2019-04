Een gezin uit Ternat zag woensdag plots het paard van de buren neerplonsen in hun privézwembad. Of het dier per ongeluk in het water belandde of op zoek was naar wat verkoeling bij de warme temperaturen, is niet duidelijk. Omdat het paard er niet op eigen kracht weer uit geraakte, kwam de brandweer ter plaatse. Vier brandweermannen hielpen het dier met behulp van een kraan weer op het droge. Het paard kwam er met de schrik en natte poten vanaf.