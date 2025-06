Handelaars zijn onveiligheidsgevoel aan station in Ternat beu: "Inzetten op sociale controle"

Vijf handelaars aan het station in Ternat kregen ongewenst bezoek. In één van de zaken werd de inbreker op heterdaad betrapt, maar hij kon ontkomen. “Mijn zaak is hier nog niet zo lang, dus ik kan niet zeggen hoe het hier vroeger was”, zegt Joran Casteleyn van Cast Bikes. “Maar ik kan mij wel voorstellen dat handelaars zich niet op hun gemak voelen. Het is hier vrij onrustig op bepaalde momenten, vooral door hangjongeren ’s avonds. Laatst lag iemand hier op de stoep te slapen, dat soort zaken kan je moeilijk nog normaal noemen.”

Jing Zhang baat een Chinees restaurant uit aan het station. Bij haar werd ingebroken. “De dief was vooral uit op cash geld. Er is ongeveer 100 euro uit de kassa meegenomen. Daarna is hij mijn appartement binnengegaan en heeft hij 200 euro uit mijn portefeuille gestolen”, zegt Jing. Yasmine Turgut heeft ongeveer 7.000 euro aan schade aan haar kapsalon nadat ook zij het slachtoffer werd van een inbraak. "Mijn man heeft ook drie dagen niet kunnen werken omdat hij geen machines meer heeft", zegt ze.

De gemeente Ternat zit binnenkort samen met de politie, bewoners en handelaars om de problemen aan te pakken. “Sommigen durven er 's avonds te voet of met de fiets niet meer passeren. We willen in kaart brengen wat er speelt en doen daarvoor beroep op de inwoners en handelaars. Zij zien dagelijks wat er gebeurt rondom het station”, zegt burgemeester Ines Swaelens. “We willen heel hard inzetten op sociale controle, maar ook verhoogd cameratoezicht wordt één van de maatregelen.”