Pajotse boeren inspireren met hun klimaatslimme aanpak

Steeds meer landbouwers beseffen dat ook zij oplossingen kunnen aanreiken in het klimaatdebat en dat meer lokale afzet hun economische situatie kan versterken. In een intensieve landbouwregio als het Pajottenland heeft de landbouw een aanzienlijke sleutelrol in handen bij de transitie naar een klimaatbestendig landschap. Tien boeren kregen de voorbije maanden advies in het kader van het project ‘Klimaatslimme Landbouw in het Pajottenland’. Hun ervaringen willen ze nu delen met hun collega’s.

“We leggen binnen het project de focus op het herstel van de relatie tussen boer en consument, zodat de mensen weer voeling hebben met de oorsprong van hun voedsel en waarderen dat boeren hun beste beentje voorzetten op ecologisch vlak”, zeggen initiatiefnemers Boerenbond en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. “In de inspiratiegids staan recepten van vier chef-koks uit de regio die aan de slag zijn gegaan met korteketenproducten. Getuigenissen van landbouwers via filmpjes moeten collega’s inspireren om aan klimaatbestendige landbouw te doen.”