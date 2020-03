Pajotse dj’s organiseren virtuele fuif

Tijdens de eerste editie bereikte hun livestream op Facebook meer dan 13.000 mensen. “Dat is toch echt wel veel meer dan verwacht”, reageert Tijl Itterbeek, alias dj Twallie. “Normaal zouden we dit weekend op carnaval Halle gedraaid hebben”, vertelt Karel De Meuter alias dj Kaaprisun. “We hebben daarom dit keer vooral carnavalliedjes gespeeld. We hadden natuurlijk liever op de Grote Markt of de Beestenmarkt gestaan. Maar nu dat niet kan, doen we het maar zo. En de mensen vinden het blijkbaar leuk.” De Pajotse dj's gaan ook volgend weekend door met hun initiatief. Dan staat de virtuele fuif in het thema van de 80’s, 90’s en 00’s. Meeluisteren en dansen kan via de FB-pagina Sound&Co.

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.