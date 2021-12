Pajotse kinderen gaan rond voor hun "Gosjdieël"

In het Pajottenland gaan kinderen vandaag van deur tot deur hun “Gosjdieël” vragen. Dat Pajotse woord betekent letterlijk “godsdeel”. Het gaat om een soort van rondgang waarbij kinderen snoep en geld vragen. Die traditie is onlangs uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Tot een paar jaar geleden bestond “Gosjdieël” bijna niet meer in het Pajottenland, maar een erfgoedvereniging wekte de traditie weer tot leven. Kinderen in Galmaarden, Tollembeek, Vollezele en andere Pajotse gemeenten gaan opnieuw van deur tot deur. Ze zingen daarbij liedjes in ruil voor wat geld of snoep. De traditie vindt haar oorsprong in een oude christelijke gewoonte waarbij minderbedeelden tussen Kerst en Nieuw hun “godsdeel” gingen vragen bij rijkere mensen.​