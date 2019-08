Pamelsestraat Liedekerke opnieuw open na ongeval

In Liedekerke is de Pamelsestraat is opnieuw open voor het verkeer, nadat de straat gisteren urenlang afgesloten was na een ongeval. Een auto ramde een verlichtingspaal die vervolgens afknakte en gevaarlijk boven de weg bengelde. Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om alles te vervangen.