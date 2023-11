Papa van Corwin die omkwam in het verkeer: “Het gemis is voor altijd, maar je leert wel leven met de pijn”

Het is vandaag de ‘Internationale Herdenkingsdag voor Verkeersslachtoffers’. Elk jaar worden op de derde zondag van november wereldwijd alle personen herdacht die omkwamen of langdurig gewond raakten in het verkeer. Vandaag is dan ook een belangrijke dag voor de verenigingen Ouders van Verongelukte Kinderen, VZW Rondpunt, Getuigen Onderweg en Over-Hoop. Onze journalist interviewde vandaag voor onze nieuwsuitzending van morgen Michel Van Volxem, de papa van Corwin die omkwam bij een auto-ongeval.

In de zomer van 2015 zat Corwin Van Volxem samen met drie vrienden in een auto waarvan de bestuurder te veel gedronken had. De chauffeur verloor de controle over het stuur, Corwin Van Volxem uit Halle (18) overleefde de klap niet. Papa Michel Van Volxem: “Het gemis is er altijd, dat zal ook nooit meer weggaan, maar je leert wel met de pijn leven.”

Voor Michel en Merlin, de broer van Corwin, is een herdenkingsdag bijzonder zinvol. “Want het kan niet genoeg gezegd worden. Er is een verkeersreglement, of je er nu mee akkoord gaat of niet. Als iedereen zich daar meer aan zou houden, zouden er minder ongelukken gebeuren”, aldus papa Michel

An Vandeborne, directeur ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’: “De ‘Internationale Herdenkingsdag voor Verkeersslachtoffers’ werd opgericht door verkeersslachtoffers om publieke erkenning te verkrijgen voor hun verlies en lijden. Elke dag opnieuw worden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval waardoor hun leven of dat van hun naasten onverwacht en dramatisch veranderd of eindigt. Vele verkeersslachtoffers zijn jong en de meerderheid van de verkeersongevallen hadden vermeden kunnen worden. Deze dag is dan ook een oproep naar ieder van ons maar ook naar de maatschappij en de overheidsinstanties toe om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en acties te ondernemen om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Elk verkeersslachtoffer is er een te veel. Als vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE kunnen we alleen maar wensen dat u nooit een situatie overkomt waardoor u noodgedwongen deel moet uitmaken van onze vereniging.”

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Het aantal verkeersslachtoffers in ons land is nog steeds te hoog, en dat heeft heel veel onzichtbare persoonlijke en maatschappelijke kosten, ook op lange termijn, met veel enorm verdriet. De strijd voor meer verkeersveiligheid is daarom mijn absolute prioriteit, met het interfederale verkeersveiligheidsplan “All For Zero”. We pakken de 3 grote killers in het verkeer aan (overdreven snelheid, afleiding achter het stuur en rijden onder invloed van drugs of alcohol) en treden hard op tegen recidivisten. Zo is de drempel voor alcohol in het bloed voor de intrekking van het rijbewijs verlaagd. Er wordt meer en efficiënter gecontroleerd, ook bij gebruik van drugs of bij overdreven snelheid. Voor e-steps zijn er nieuwe regels. En we voerder re-integratieopleidingen in voor echte gedragsverandering bij recidivisten. We blijven nog verder werken aan meer doeltreffende maatregelen, want elk verkeersslachtoffer is er één te veel.”

Een verslag morgen in ons nieuws