Parkeerbeleid Halle stuit op kritiek: "Misschien wel logisch, maar daarom nog geen goede zaak"

Het nieuwe Halse parkeerbeleid dat dit weekend is ingevoerd, stuit op kritiek. Dat blijkt uit een rondvraag van RINGtv in de Halse binnenstad. Hallenaren en inwoners uit de buurt vrezen dat door het nieuwe beleid het centrum commercieel zal leegbloeden.

Het centrum van de stad wordt voortaan ingedeeld in drie betaalzones en een stuk waar de parkeerschijf geldt. Als algemene regel geldt: hoe dichter in het centrum je parkeert, hoe duurder. “Het klinkt logisch, maar ik denk niet dat het de beste zaak is voor de handelaars. Je merkt nu al dat er de voorbije jaren in Halle al veel winkels hun deuren hebben gesloten. Het zou mij alleszins tegenhouden om nog naar hier te komen", zegt Myriam uit Sint-Pieters-Leeuw.

Ook Daniël heeft zo zijn twijfels. “Ik kom af en toe naar de stad voor inkopen, maar ik zou het zeker afraden. Je vindt hier moeilijk plaats”, zegt Daniël. “Overal staan nu parkeermeters. Ik denk dat er nog minder mensen gaan komen dan voorheen. Waarom al die meters? Mensen kunnen zich hier nergens meer parkeren zonder te betalen. Als je een broodje wil halen, ga je al moeten betalen. Ik denk dat de boetes hier nogal zullen oplopen.”

Anderen vinden dan weer dat wie naar Halle komt om boodschappen te doen, toch een uur tot twee uur gratis zouden mogen parkeren. Want ook op de prijs is er kritiek. “Ik heb een brief gekregen van de stad Halle en ben geschrokken van de prijs. Ik vind dat het erg duur is”, zegt Jenny uit Halle. “Voor een jaar moet je 300 euro betalen. De meeste mensen willen zich zo kort mogelijk bij de winkels parkeren om hun boodschappen te doen. Ik denk dat het nieuwe beleid daarop toch een impact gaat hebben.”

