Het parket Halle-Vilvoorde heeft meer uitleg gegeven over het dodelijk ongeval in Merchtem vanmiddag. Een kindje van drie jaar uit Opwijk kwam om het leven nadat ze op de kermis werd aangereden door een wagen. De bestuurder legde een negatieve alcohol- en drugstest af.

Parket Halle-Vilvoorde: “Onduidelijk of bestuurder onwel werd of niet”

Om een nog ongekende reden raakte een 65-jarige man uit Meise aan het kruispunt van de Kattestraat de controle kwijt over zijn stuur. Hij raakte daarbij een driejarig meisje uit Opwijk. Ze was samen met haar mama op de kermis in Merchtem. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar overgebracht naar het UZ Brussel. Daar overleed ze kort nadien aan haar verwondingen.

“De bestuurder is een paar honderden meters verderop met zijn voertuig tegen een gevel van een woning tot stilstand gekomen. Hij raakte daarbij gewond en werd ook naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Na het toedienen van de eerste zorgen werd de man onderworpen aan een alcohol- en drugstest. Daaruit blijkt dat de bestuurder niet onder invloed was. Hij kon evenwel nog niet verhoord worden.”

Een verkeersdeskundige moet de precieze oorzaak van het ongeval achterhalen. “Maar gezien de slechte weersomstandigheden en het feit dat de bestuurder pas meters verder tot stilstand is gekomen, is het zeer moeilijk te achterhalen wat de precieze snelheid was op het ogenblik van de aanrijding”, gaat Lievens verder. “Het staat wel vast dat de bestuurder eerst een kermisattractie heeft aangereden en nadien het kindje raakte.”

Het parket heeft intussen ook een wetsdokter aangesteld. “Hij moet meer informatie inwinnen over de toestand en medische voorgeschiedenis van de bestuurder, om na te gaan of hij onwel geworden is. De politie zet het onderzoek voort om te achterhalen of het om een vluchtmisdrijf dan wel om een noodlottig ongeval gaat”, aldus Lievens.