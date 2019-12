Parket Halle-Vilvoorde treedt strenger op tijdens BOB-campagne

Het parket van Halle-Vilvoorde treedt de komende weken strenger op tegen bestuurders die betrapt worden voor rijden onder invloed. Er komen themazittingen in de politierechtbank waarbij de openbaar aanklager zal eisen dat de rechter een alcoholslot oplegt voor wie daarvoor in aanmerking zou komen.

Het parket Halle-Vilvoorde schaart zich naar eigen zeggen volledig achter de lopende BOB-actie die door de lokale en federale politie georganiseerd wordt. De processen-verbaal van de BOB-actie in de kerstvakantie, van 23 december 2019 tot 6 januari 2020, zullen onderwerp uitmaken van een verscherpt vervolgingsbeleid.

“Elk jaar opnieuw verandert voor een deel van de samenleving de warmste week in een periode van pijn en verdriet. Alcoholintoxicatie achter het stuur is in ons land een ernstig en nog steeds onderschat probleem, net zoals rijden onder invloed van verdovende middelen. Wij willen de sensibilisering voor dit gevaar verhogen door zichtbaarheid te geven aan onze vervolgingen", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Afhankelijk van de alcoholconcentratie voorziet de wet voor een eerste feit boetes tussen de 200 en 16.000 euro. "Daarnaast kan de rechter ook een rijverbod, het opnieuw slagen voor examens of in bepaalde gevallen een alcoholslot opleggen. De dossiers die in aanmerking komen voor het vorderen van een alcoholslot zullen op themazittingen vastgesteld worden in 2020", zegt Vercarre.