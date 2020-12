Parket streng tijdens kerstvakantie: “Bij positieve alcoholtest rechtstreeks naar politierechtbank”

Naar aanleiding van de jaarlijkse BOB-campagne zet het parket Halle-Vilvoorde extra in op het rijden onder invloed van alcohol. “Iedereen die tussen 19 december en 3 januari bij een alcoholcontrole 0,35 mg/l of meer blaast, zal rechtstreeks voor de politierechtbank van Halle of Vilvoorde worden gedagvaard”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De bestuurders die in de fout gaan, riskeren een boete van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.”

0,35 mg/l is de wettelijke ondergrens voor een positieve alcoholtest in het verkeer. Bij die test wordt doorgaans het rijbewijs ingetrokken voor een paar uur en volgt achteraf een boete. Maar geen boetes bij het parket Halle-Vilvoorde de komende weken, dat overtreders dus rechtstreeks voor de rechter daagt. Daarvoor zullen speciale themazittingen worden georganiseerd in Vilvoorde op 26 april en in Halle op 28 april.