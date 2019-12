Parket: "Tekort aan plaatsen in jeugdgevangenissen ondermijnt geloofwaardigheid justitie"

Het parket Halle-Vilvoorde klaagt het tekort van het aantal plaatsen in de jeugdgevangenissen aan. Aanleiding is het feit dat een 17-jarige jongen die op heterdaad betrapt werd tijdens een inbraak in Halle, moest worden vrijgelaten omdat er geen plaats was in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. "Dit is frustrerend voor parket en politie en ondermijnt de geloofwaardigheid van justitie", zegt het parket Halle-Vilvoorde.