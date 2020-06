Parket telt 4.300 inbreuken op coronamaatregelen

De andere dossiers worden op 11 en 25 juni behandeld voor de correctionele rechtbank. “Dit betreft personen, die zich tijdens de controle door de politie op het naleven van de coronamaatregelen, weerspannig gedroegen en toen onmiddellijk via snelrecht gedagvaard werden”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Voor feiten van weerspannigheid riskeert men een gevangenisstraf tot 6 maanden, voor corona-inbreuken een gevangenisstraf tot 3 maanden en/of een boete tot 8.000 euro.”

In ongeveer 500 van de 4.300 dossiers gaat het om een minderjarige. Hun dossiers worden op 18, 22 en 26 juni en 8 juli behandeld worden door de jeugdrechtbank. “Het gaat vaak om jongeren die tijdens de coronaperiode meermaals betrapt werden op samenscholingen. De jeugdrechtbank kan beslissen tot een berisping, een positief project, een werkprestatie of leerproject, of het opleggen van voorwaarden”, aldus Blondeau.

Voor de minderjarigen gaat het parket Halle-Vilvoorde ook gebruik maken van de alternatieve mogelijkheden van het jeugddelinquentiedecreet om minderjarigen die eenmalig of minder ernstige feiten gepleegd hebben tot de orde te roepen. “Het gaat bijvoorbeeld om het versturen van een aangepaste waarschuwingsbrief of een oproeping van de minderjarige en zijn ouders bij de parketcriminoloog”, aldus Blondeau.

De politierechtbanken van Halle-Vilvoorde tot slot buigen zich in augustus over de feiten waarbij geen sprake is van weerspannigheid of andere misdrijven. Daarvoor worden drie themazittingen gehouden.