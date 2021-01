De Vlaamse regering rolt een plan uit om truckers op te vangen die richting Groot-Brittannië rijden en dreigen vast te staan in files. Daarbij zullen in heel Vlaanderen in de omgeving van de snelwegen grote open uitwijkplaatsen worden vrijgehouden. In een laatste fase is ook Parking C in Grimbergen daarbij. Dat bevestigt woordvoerder Aidan Reinquin van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Parking C is uitwijkmogelijkheid voor vrachtwagens die vastzitten door Brexit

Door de Brexit zijn er meer douaneformaliteiten te vervullen en zijn er ellenlange vrachtwagenfiles aan grensposten. Nu het verkeer na de kerstvakantie opnieuw op gang komt, wil de Vlaamse overheid voorbereid zijn op eventuele files van vrachtwagens die zich tot diep in het binnenland zouden kunnen ontwikkelen.

“Truckers met bestemming Groot-Brittannië, kunnen vast komen te zitten”, legt Aidan Reinquin uit. “Als de uitwijkmogelijkheden naar parkings en open ruimten in de buurt van grensposten verzadigd zijn, dan wordt er in verschillende fases extra ruimte vrijgehouden om vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk tijdelijk te kunnen parkeren.”

Gouverneur

Dat kan dan gaan over regionale of kleine luchthavens of andere grote verharde open vlaktes. “Eerst komen West- en Oost-Vlaanderen aan de beurt, maar als er ook verzadiging dreigt in de Vlaamse Rand, dan kan Parking C worden ingezet als uitwijkmogelijkheid. De gouverneurs coördineren het plan dat wordt uitgerold. De Vlaamse overheid blijft de situatie op de voet opvolgen.”

Momenteel is er nog geen sprake van lange files met vrachtwagens in Vlaanderen. “Maar we willen voorbereid zijn, want we weten nog niet wat het effect van de Brexit de komende weken zal zijn”, gaat de woordvoerder verder. “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft ook al op de grote digitale infoportieken over de snelwegen boodschappen geplaatst over de situatie voor het verkeer richting VK.”