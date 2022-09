Pater Karel rondt fase één van hulpactie voor Oekraïne af

90.000 euro, zoveel centen zamelden pater Karel Stautemas van de Adbij van Grimbergen en zijn entourage in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Nu de eerste fase van de hulpactie bezegeld is, maakt pater Karel de balans op.

Toen de oorlog in Oekraïne in maart uitbrak, kwam pater Karel meteen in actie. Hij reed zelf naar de Oekraïense grens om er vluchtelingen op te halen en bezorgde intussen 64 vluchtelingen een thuis in Grimbergen en omstreken. Er werden ook hulpgoederen ingezameld. Intussen staat de teller op vijf ton aan spullen die dankzij de hulp van de oud-scouts met verschillende konvooien naar Oekraïne werden gebracht.

Nadat er eerder al twee ambulances de weg vonden naar Oekraïne schonken pater Karel en zijn team gisteren opnieuw drie hulpvoertuigen aan de oorlogsslachtoffers. Pater Karel maakte ook bekend dat de teller van ingezamelde centen intussen op 90.000 euro staat. 10.000 euro daarvan gaat naar een school in de stad Chernihiv waarvan de ramen kapotgeschoten werden. Door de ramen te herstellen, kunnen bijna 2.000 leerlingen opnieuw naar school.

Het Grimbergse hulpteam bekijkt nu wat er nog kan en moet gebeuren. Pater Karel en co denken aan steun voor de heropbouw van Oekraïne en de bouw van kleine huisjes, maar eerst willen ze hun oor te luister leggen bij de plaatselijke bevolking.