Paul Severs voor derde keer in coma

Paul Severs is voor de derde keer in coma gegleden. De zanger uit Buizingen bij Halle ligt al sinds midden maart in kritieke toestand in het ziekenhuis na een zware hartaanval.

“De laatste dagen zijn opnieuw wisselvallig. De tracheotomie is een positief alternatief voor hem en minder storend dan die intubatie van enkele dagen terug. Minder goed nieuws is dat mijn vader in een derde coma is gegleden. Na een MRI hebben de dokters een nieuwe aanval van bloedklonters in zijn hoofd ontdekt”, laat zoon Christophe weten op z’n Facebook-pagina. “Recent reageert hij terug iets beter, maar gezien zijn semi-comateuze toestand van vandaag, blijft het wel moeilijk te communiceren en verdere inschattingen te doen. Wij hadden vandaag het gevoel dat hij ons terug hoort en onze vragen af en toe beantwoordt met kleine signalen.”