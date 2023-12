Wie graag gezellig huivert in deze donkere dagen moet de boekhandel binnen wippen en het jongste boek kopen van de Vilvoordse misdaadschrijfster Petra Spark. ‘Kansloos’ is een spannende thriller waarin niet op een lijk meer of minder wordt gekeken. En niet toevallig speelt die nagelbijter zich af in Vilvoorde.

Petra Spark laat in 'Kansloos' misdaad welig tieren in Vilvoorde

‘Kansloos’ is de zesde thriller van Petra Spark uit Vilvoorde. Het personage dat als eerste op het toneel verschijnt is Alexander Vankraay, de premier van ons land, in een voor hem nogal gênante situatie. Petra Spark laat de misdaad welig tieren in Vilvoorde. “Ik woon zelf in Vilvoorde en vind het heel fijn om mijn favoriete plekken te verwerken in het boek. Het zijn leuke knipogen voor het lokale lezerspubliek.”

Boekrecensenten prijzen ook de vlotte schrijfstijl van Spark. “Ik lees zelf niet graag boeken waarin zinnen van drie vier lijnen worden gebruikt. Als ik dan eens zo’n zin in mijn boek verwerk dan moet ik daar vaak een tijdje over nadenken omdat het niet in mijn natuur ligt. Die vlotte schrijfstijl is iets wat mij typeert”, aldus Spark.