Achterbouw met zonnepanelen in lichterlaaie: brandweerman en bewoner gewond

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg donderdagavond een oproep voor een uitslaande brand aan een achterbouw in de Zonnelaan in Meise. Daar stond de installatie van zonnepanelen op een gebouw aan de achterzijde van de woning in brand. Eén brandweerman en een bewoner werden gewond, de woning werd grotendeels gevrijwaard. De gemeente had -indien nodig- noodopvang ter beschikking, maar het koppel kon terugkeren naar de woning.

“Door de omvang van de brand, zijn meteen zeven brandweervoertuigen ingezet. Tijdens de blussingswerken is een brandweerman gewond geraakt aan de voet. Dat kwam door een muur die was omgevallen", zegt Wouter Jeanfils, woordvoerder van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Een bewoner raakte tijdens de interventie ook lichtgewond. De Nieuwelaan werd tijdens de blussingswerken voor alle verkeer afgesloten. De brand was vrij snel onder controle, na anderhalf uur werd er nageblust. De achterbouw, een soort garagebox met zonnepanelen op, brandde wel uit.”

Burgemeester Gerda Van den Brande bevestigt dat de bewoner en een brandweerman gewond zijn geraakt. "Gelukkig vallen hun verwondingen mee. De bewoner had lichte brandwonden opgelopen, toen die probeerde zaken uit het brandend pand te halen. “De bewoner kon ter plaatse konden worden verzorgd voor lichte brandwonden en moest die volgens de eerste vaststellingen niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet gekend. Er lagen wel zonnepanelen op de garages en het bijgebouw, maar het is niet duidelijk of dat ermee te maken heeft. De oorzaak moet verder worden onderzocht.”