Uitstel maar geen afstel: Buitenspeeldag in Vilvoorde

De jaarlijkse buitenspeeldag vond normaal plaats op 17 mei, maar werd toen in heel wat steden en gemeenten uitgesteld door het slechte weer. Het weer was vandaag ook niet top, maar dat kon de pret niet bederven. “Het leuke aan de Buitenspeeldag is dat kinderen een idee krijgen van wat buiten spelen nu juist”, zegt vrijwilliger Jassim Hajji. “Er zijn verschillende activiteiten dat de kinderen op eigen initiatief kunnen doen. Het is fijn om mijn ideeën over te brengen op de kinderen.”

Voor de stad Vilvoorde blijft het belangrijk om kinderen aan het bewegen te krijgen. “Kinderen blijven vandaag de dag te vaak achter hun computerscherm zitten en spelen minder vaak buiten dan vroeger”, zegt schepen van Jeugd Moad El Boudaati. “Met Buitenspeeldag willen we heel wat kinderen naar buiten lokken, in de hoop dat ze ook daarna nog buiten blijven spelen.”