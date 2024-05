Vast contract moet kandidaat-onthaalouders overtuigen: “Dalende trend ombuigen”

In de zestien gemeenten binnen de zorgregio’s Asse en Vilvoorde waren er in 2023 slechts 166 onthaalouders aan de slag, terwijl dat er in 2016 nog 274 waren. Het aantal opvangplaatsen in gemeenten is daardoor gezakt van zo’n 1.700 naar minder dan 1.200. “Het onzekere zelfstandigenbestaan in combinatie met strenger geworden normen maakt dat steeds minder mensen zich geroepen voelen om aan de slag te gaan als onthaalouder”, verduidelijkt Nele Macharis, teamleider bij Kinderopvang 3Wplus. “Met steun van Vlaanderen willen we die dalende trend omkeren. De Vlaamse overheid maakt via het Agentschap Opgroeien middelen vrij om in heel Vlaanderen 357 toekomstige onthaalouders het werknemersstatuut aan te bieden.”

De voorbije jaren ging ook in de brede rand rond Brussel het aantal plaatsen in de gezinsopvang er fors op achteruit, zo blijkt uit officiële cijfers van Opgroeien. “We zetten doelgericht in op de zorgregio’s Asse en Vilvoorde. “Inwoners die in de warmte van hun huis baby’s en peuters willen opvangen, kunnen als vaste werknemer bij onze dienst De Tovertuin van start gaan. Het gaat om de opvang van gemiddeld vier kinderen. Niet meer, want we staan voor kwaliteitsvolle kinderopvang en het is ook zo bepaald door Agentschap Opgroeien”, zegt Macharis.

Aan het werknemersstatuut hangen volgens 3Wplus veel voordelen vast. “We zorgen niet alleen voor een aantrekkelijk loon, maar voorzien ook dubbel vakantiegeld, een onkostenvergoeding en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag. Het maandloon is gewaarborgd, zelfs in geval van ziekte. En dan zijn er nog de 20 wettelijke vakantiedagen, 10 extra vakantiedagen, 10 betaalde wettelijke feestdagen, ouderschapsverlof, tijdskrediet, omstandigheidsverlof, enzovoort. Nog een voordeel voor onthaalouders die bij ons aansluiten, is dat ze zich niet met administratie moeten bezig houden. De toewijzing van kinderen of de facturatie, alles wordt door onze coördinatoren gedaan.”