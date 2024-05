Tweede Open Scholendag: "Zal lerarentekort niet wegwerken, maar is wel een mooie kans"

Een nieuw gezicht in de geschiedenisles van meneer Kestemont: Manou komt kennismaken met het beroep van leerkracht. “Ik ben eigenlijk al leerkracht in opleiding en studeer in juli af. Ik vind vandaag het perfecte moment om als een te gaan kijken op een school. Want tijdens een opendeurdag ervaar je een school toch anders dan tijdens een lesdag.”

Voor de Sint-Jozefschool is de Open Scholendag een prima initiatief. “Het is een laagdrempelige manier om mensen kennis te laten maken met het onderwijs en met de visie en accenten die bij leggen. In de voormiddag krijgen ze informatie, na de middag wonen ze lessen bij en verkennen ze de praktijk van een klasvloer,” legt directeur Annemie Vandaele uit.

Maar de Open Scholendag zal het lerarentekort niet wegwerken, meent Vandaele. “Daarvoor is het ontoereikend, maar het blijft een gelegenheid om mensen warm te maken voor onze sector. Die kans wilden wij niet laten liggen.”