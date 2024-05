Politiehelikopter moet brandweercommandant snel ter plaatse brengen: “Bij incidenten op viaduct of de Ring”

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West bekijkt of het bij incidenten in de buurt van het viaduct van Vilvoorde of de Ring rond Brussel de helikopter van de Federale Politie kan inzetten om een leidinggevende officier snel ter plaatse kan brengen. Want door de werken aan het viaduct en de files kan kostbare tijd verloren gaan.