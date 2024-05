Puttenberg mogelijk nog tot september afgesloten

Roosdaal kondigde in januari al aan dat de heropbouw van de 100 jaar oude muur een paar maanden zou duren. Nu blijkt dat die paar maanden nog meer maanden worden. Er wordt dan ook een volledig nieuwe keermuur geplaatst. Die zal net geen dertig meer lang en drie meter hoog zijn. De muur wordt ook afgewerkt met gevelstenen.

Het dossier voor de heropbouw van de muur is klaar en moet nu naar de gemeenteraad. “De start van het nieuwe schooljaar is de uiterste datum waarop we de Puttenberg weer open willen stellen voor gemotoriseerd verkeer,” klinkt het bij de gemeente.