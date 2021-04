Piek besmettingen lijkt in zicht

De voorbije week kwamen er in onze regio 1.761 coronapatiënten bij. Daarmee lijkt de piek in het aantal besmettingen in onze regio in zicht. In de ziekenhuizen daarentegen blijven de cijfers nog altijd stijgen.

Vilvoorde telde de voorbije week het meeste aantal nieuwe besmettingen. Daarna volgen Asse, Grimbergen, Dilbeek en Zaventem. Daar waar de besmettingen de voorbije weken met 30 procent toenamen per week, is dat deze week met minder dan 10 procent. Minder goed nieuws komt er vanuit de ziekenhuizen. In het UZ Brussel liggen momenteel 61 coronapatiënten, 18 meer dan vorige week. Het AZ Jan Portaels opende begin deze week opnieuw een COVID-afdeling. Daar liggen momenteel 15 patiënten, 5 meer dan vorige week. 3 hebben er intensieve verzorging nodig. Intussen is bij iets meer dan 70.000 mensen in onze regio een eerste vaccin toegediend. Dat is goed voor 14% van de volwassen bevolking in onze regio. Bijna 29.000 van hen kregen ook al een tweede dosis en zijn dus volledig gevaccineerd.