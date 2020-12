Pierebad blijft al zeker tot mei 2021 gesloten

In Grimbergen blijft het Pierebad al zeker tot en met mei van volgend jaar gesloten. Het zwembad was de voorbije weken gesloten voor dringende herstellingswerken.

De voorbije weken werden onder meer alle verlichtingsarmaturen vervangen, een klus die intussen met succes is geklaard. Maar tijdens die werken is gebleken dat er nog meer herstellingen nodig zijn, onder meer aan de wandbetegeling. In opdracht van de gemeente heeft het studiebureau alle tijdens de sluiting alle wanden onderzocht op loszittende. Dat bureau adviseert nu om het Pierebad niet te heropenen zolang de problemen met de tegels niet opgelost zijn.

“Men schat dat de werken kunnen doorgaan in mei 2021 waardoor het Pierebad niet eerder zal kunnen heropenen. Het bestuur betreurt dat het zwembad zo lang moet gesloten blijven maar kan dit, in het kader van de veiligheid van de bezoekers, niet eerder heropenen”, zegt Tom Gaudaen, Schepen van Sportbeleid in Grimbergen. “De gemeente doet er nu alles aan om de problemen structureel op te lossen via de nodige investeringen.”