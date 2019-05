PiKANT toont geschiedenis Vlaamse kant

Voor de tentoonstelling sloeg The Phoebus Foundation, dat is de kunststichting van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts, de handen in elkaar met andere Vlaamse ondernemers. De locatie waar de expo plaatsvindt, heeft een opvallende link met onze regio.

“Het Waterkasteel is in de 16de eeuw gebouwd als lusthof van de abt van de Abdij van Affligem. Karel van Croÿ organiseerde hier jachtfestijnen en zaken die hij beter niet deed in de abdij. Om maar iets te zeggen, het kasteel heeft zijn zoon geërfd, voor een abt is dat toch niet slecht,” zegt curator Katharina Van Cauteren.

Het kasteel vraagt dan ook voor een pikante tentoonstelling en dan is kant het ultieme thema. PiKant vertelt niet alleen het verhaal van hoe kant vroeger een statussymbool was, maar ook hoe het textiel doorheen de jaren een verleidelijk kantje kreeg. De expo is tot 30 september elke dag open.