Plannen voor grootschalig project naast Broeklin: “Ambitieus maar combineerbaar”

De discussie rond Uplace-opvolger Broeklin woedt nog volop, maar toch liggen er al plannen op tafel voor nog een ambitieus project aan de voet van het viaduct in Vilvoorde. Het gaat om een combinatie van bedrijfsgebouwen, winkels, horeca en wonen op een oppervlakte van bijna 150.000 vierkante meter. Dat maakt het project bijna even groot als Broeklin. Volgens de gemeente Machelen zijn de plannen combineerbaar.

Waar Broeklin zich situeert aan de rechterkant van het viaduct is deze site aan de linkerkant gelegen. Onder het viaduct sluiten ze op mekaar aan. Het gaat om een project met heel wat shopping, maar ook kantoren en woningen verdeeld over verschillende blokken. Pronkstuk wordt een woontoren vlakbij het nieuwe treinstation. Dat moet een baken in de omgeving worden. Er is ook plek voor ontspanning en een parkgebied. Bedoeling is dat één groot bedrijfsgebouw met KMO-ateliers aansluit op het Broeklin-project.

“We hebben inderdaad een masterplan besteld voor die site”, reageert Machels schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA). “Het is ambitieus, maar volgens ons wel combineerbaar met Broeklin. Het gaat vooral om wonen aangevuld met kleine handelszaken zoals een bakker en beenhouwer. We proberen de lat zo hoog mogelijk te leggen, maar er ligt nog niks vast.” Opvallend is dat de plannen opduiken midden de intussen weer oplaaiende discussie over Broeklin. Onder meer Leuven en Vilvoorde zetten daar in laatste instantie nog de hakken stevig in het zand.

Over dit nieuwe project heeft de stad Vilvoorde heeft nog geen officieel standpunt ingenomen. “We zijn alleszins wel verbaasd dat er zo snel al zo’n globale nieuwe inrichtingsvisie klaarligt. Bovendien dan nog in diezelfde zone als Broeklin en met zo goed als evenveel te ontwikkelen oppervlakte”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). “We gaan nog moeten bekijken of dit project meer gepast is dan Broeklin.”

Foto: Binst Architects