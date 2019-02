Plantentuin Meise digitaliseert 1,5 miljoen herbariumspecimens

Het nieuws wordt ook bevestigd door Plantentuin Meise. “De aanbesteding voor het nieuwe digitaliseringsproject is gegund aan dezelfde firma als vorig jaar. Zij starten begin juni en zullen trachten de hele klus te klaren op een jaar tijd. Terwijl we ons in het eerste project concentreerden op herbariumspecimen uit België en Afrika ten zuiden van Sahara, komt deze keer de rest van de wereld aan bod,” zegt Sofie De Smedt van Plantentuin Meise.

De resultaten worden gepubliceerd op www.botanicalcollections.be, een website die steeds drukker bezocht wordt. Sinds augustus van vorig jaar is het aantal bezoekers verdrievoudigd tot boven de 100.000 bezoekers. “De digitalisering maakt het voor wetenschappers van over heel de wereld mogelijk om de collectie te bestuderen. Bovendien verkleint het risico op beschadiging van de specimens. Onze oudste plant dateert uit 1724. Dat is een interessant studieobject voor onder meer klimaatstudies,” besluit Sofie De Smedt. Op termijn moeten 3 tot 3,5 miljoen collectiestukken van het herbarium gedigitaliseerd zijn.