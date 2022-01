Poëzie op onverwachte plekken tijdens Poëzieweek

De gedichten kan je niet alleen op de locaties zelf ontdekken, maar op ruim honderd plaatsen in de streek. “Wehebben posters en postkaartjes laten maken op verschillende formaten”, zegt Bea Vansteelandt van Zender. “Die hebben we naar alle bibliotheken en cultuurcentra in de regio gebracht, maar ook bij bakkers, beenhouwers, wachtkamers van huisartsen en ook in cafés en frietkoten. Plekken waar je normaal gezien geen poëzie zou verwachten, daar kan je de komende week poëzie lezen in onze regio.”

Door een postkaartje te versturen, kan je iemand plezieren met poëzie. Een QR-code op de affiches en kaartjes leidt je bovendien naar een filmpje waarin de dichter zijn gedicht voordraagt. Verschillende gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei organiseren naar aanleiding van poëzieweek ook individuele activiteiten. Een overzicht vind je op de website van Zender.