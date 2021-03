Carnaval Halle staat voor de deur. Toch de alternatieve editie, want voor het tweede jaar op rij is het volksfeest afgelast door de coronapandemie. Toch willen ze in Halle carnaval niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Symbolisch werd daarom een podium op de Grote Markt gezet en kleurt de basiliek een volledig weekend blauw en wit.

Podium luidt alternatief carnavalsweekend in Halle in: "Volgend jaar staan we hier in het echt"

Gisteravond klokslag 20 uur kleurde de Halse basiliek wit en blauw, het oude stadhuis kreeg dan weer de regenboogkleuren. De verlichting zal tijdens het carnavalsweekend tot en met 2 uur ’s nachts blijven branden. Symbolisch werd ook het podium op de Grote Markt opgesteld. Daarop staat te lezen: Noste joer stoen we eer veneir, mo dein in ’t echt. Met verschilende acties wil organisator Halattraction carnaval dit weekend voelbaar maken in de Zennestad. In het stadscentrum versierden handelaars hun winkels in carnavalsstijl, kregen praalstukken en kostuums van carnavalsgroepen een plekje in etalages en hangen aan heel wat gevels vlaggen.

Via de website van organisator Halattraction kan je carnavalsmuziek beluisteren. Ook Gruute Met TV en de Halse radio Victoria sloegen de handen in elkaar voor een online aanbod. Halattraction heeft het komende weekend nog enkele verrassingen in petto. Die zullen een half uur op voorhand via Facebook aangekondigd worden. Halattraction roept vooral op om thuis mee te vieren.