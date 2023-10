Politie betrapt meer dan 200 bestuurders met gsm achter het stuur

De voorbije dagen betrapten verschillende politiezones in onze regio in het totaal meer dan 200 bestuurders met de gsm achter het stuur. “18 van hen moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren. Bovendien zijn ook nog tal van andere inbreuken vastgesteld”, zegt Catherine Bodet van de politieassociatie NORA.

Op 10 en 11 oktober nam de associatie NORA, met daarin de politiezones Grimbergen, Kastze, KLM, VIMA, WOKRA en Zaventem, deel aan de nationale actiedagen in het verkeer. Die waren vooral gericht op het gebruik van de gsm achter het stuur. Een inbreuk waar in onze regio sinds kort onmiddellijk vijftien dagen je rijbewijs voor ingetrokken kan worden. “Ondanks alle sensibilisering werden toch nog 216 bestuurders betrapt”, zegt Catherine Bodet. “Daarnaast zaten kinderen niet in een aangepast zitje, hadden bestuurders en passagiers hun gordel niet om of ontbrak een geldige verzekering.”

In Zaventem is één voertuig getakeld omdat de bestuurder ondanks een lopend rijverbod toch nog met de gsm in de hand betrapt werd. De politiezones maken zich zorgen over de resultaten en willen het aantal acties gevoelig opvoeren. “Door een aantal onderlinge afspraken te maken bij dergelijke grote acties, willen de politiezones ervoor zorgen dat het voor overtreders moeilijker wordt om de acties te omzeilen. De keuze om acties afgestemd over het hele grondgebied van de politieassociatie NORA te laten plaatsvinden, moet de pakkans groter maken”, aldus Bodet.