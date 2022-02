Politie Dilbeek neemt wijkbabbelbox in gebruik

Begin deze maand neemt de politie van Dilbeek een wijkbabbelbox in gebruik in het centrum van de gemeente. Dat is een ontmoetingsplek waar inwoners met vragen, of gewoon voor een gesprek, bij de wijkagent terechtkunnen.

Met de wijkbabbelbox wil de politie van Dilbeek de band met de burger sterker aanhalen. "De wijkagent zal hier drie keer in de week aanwezig zijn, niet om administratieve diensten te verlenen, maar voor ontmoetingsmomenten met de inwoners van de wijk", zegt Arnaud Vermoesen van de politiezone Dilbeek. "Dit is voor alle duidelijkheid geen commissariaat. Het is een tijdelijk project, na twee maanden zullen we het initiatief evalueren."

Het was wijkagent Frans Van Crombruggen zelf die met het idee op de proppen kwam om van de vrijgekomen leegstaande container een babbelbox te maken. Want de container in Dilbeek moest oorspronkelijk onderdak bieden aan een startende ondernemer. "In laatste instantie heeft die afgehaakt omdat die een pand heeft gevonden in Groot-Bijgaarden. We zijn dan heel tevreden dat de politie dat inneemt met een heel prachtig initiatief voor de wijkbewoners", zegt burgemeester Willy Segers.

Wie zich geroepen voelt om bij de politie te gaan werken kan ook terecht in de wijkbabbelbox, want de container fungeert ook als aanwervingskantoortje. Voor de geïnteresseerden: in de Politiezone Dilbeek zijn op dit ogenblik nog 14 plaatsen vacant.