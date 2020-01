Politie Pajottenland pleit voor meer samenwerking

Verschillende politiezones werken in onze regio al samen in associaties. In associatie PACE werken de zones Dilbeek, AMOW en TARL al bijna vijf jaar samen. Zij hielden afgelopen weekend nog een gezamenlijke, grote verkeersactie. Sinds dit jaar werken de politiezones Grimbergen, KASTZE, KLM, WOKRA, VIMA en Zaventem ook samen in de associatie NORA. De politie in het Pajottenland zoekt ook naar zo'n soortgelijke samenwerking. Het start daarom gesprekken op met de poltiezones Zennevallei en Rode.

"We willen een professionele samenwerking op poten zetten. We hadden er ook graag de zone Druivenstreek bij gekregen. Maar dat is geografisch voor hen minder evident”, zegt waarnemend zonechef commissaris Philippe Annys aan Persinfo. “We leggen ook de eerste contacten met de politiezones van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant. Die vallen dan wel buiten ons gerechtelijk arrondissement, maar op operationeel vlak en op het gebied van informatie-uitwisseling moeten we aandacht voor hen hebben.”