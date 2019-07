Politie vat daders geval van agressie via camerabeelden

Op zaterdagavond 6 juli werd een man het slachtoffer van een zwaar geval van agressie in het centrum van Lennik. De man hield een gebroken been en een gebroken rib over aan de aanval. Hij diende enkele dagen later klacht in bij de politie.

"De lokale recherche is meteen een onderzoek opgestart. Aan de hand van camerabeelden en verhoor van getuigen zijn de daders snel kunnen geïdentificeerd worden", zegt burgemeester van Lennik Irina De Knop. "De twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter na verhoor vrijgelaten onder strenge voorwaarden."

Ook de twee minderjarigen zijn vrij onder voorwaarden. Het jeugdparket beslist over hun verder opvolging. De zaak is voor burgemeester De Knop het bewijs dat de camera's in haar gemeente goed werk leveren.

"Ik ben opgetogen over de manier waarop het onderzoek gevoerd is. Ook de camera's hebben hun nut nogmaals bewezen. We willen het systeem dan ook uitbreiden naar andere plaatsen in Lennik. We dulden geen enkele vorm van criminaliteit of overlast en zullen daartegen krachtdadig optreden", besluit de burgemeester.